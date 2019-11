I Mittal sono disponibili a fare retromarcia aperture su occupati e oneri di riconversione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATOROMA Laskhmi Mittal e suo figlio Aditya già ieri sera sono tornati a Roma con il loro aereo privato, in vista dell'incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi con il premier. Stavolta - raccontano fonti qualificate - con animo diverso rispetto a quello del vertice del 6 novembre scorso, quando uscirono dal palazzo del governo convinti che l'Italia non fosse un paese dove si può lavorare. Dopo poco più di quindici giorni in cui è accaduto praticamente di tutto, il gruppo adesso è fiducioso e «spera in buoni progressi nella...