Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I ministri di FI ci hanno provato a contestare la linea fin qui portata avanti da Salvini. «Sei stato tu a differenziarti su green pass e vaccini. E in Europa non possiamo seguire i sovranisti, dobbiamo essere di sostegno all'Italia», hanno spiegato in coro Carfagna, Brunetta e Gelmini al segretario della Lega, durante l'incontro organizzato a villa Grande da Berlusconi. Si sono ritrovati, però, con il Capitano del partito di via Bellerio...