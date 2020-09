IL CASO

TREVISO I migranti rifiutano i tamponi per il coronavirus, e l'intero centro di accoglienza finisce in quarantena. È esploso un nuovo focolaio in una struttura per richiedenti asilo del trevigiano: stavolta è stato colpito l'hub dell'ex caserma Zanusso di Oderzo, gestita dalla società Nova Facility. Venerdì erano risultati positivi cinque migranti. Alla luce di questi, l'azienda sanitaria aveva deciso di effettuare uno screening su 70 dei 175 ospiti del centro. I contatti più stretti. I richiedenti asilo, però, non ne hanno voluto sapere. «Non vogliamo fare i tamponi - hanno ripetuto - vogliamo uscire e andare a lavorare». E così l'Usl ha deciso di mettere in quarantena l'intera struttura.

Ora il centro è presidiato 24 ore su 24. Se i migranti non cambieranno idea, l'isolamento durerà fino al 9 ottobre. Ieri ci sono stati attimi di tensione. Alcuni ospiti hanno dato vita a una protesta contro i tamponi all'esterno dell'ex caserma. La situazione è stata tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine. Gli agenti in tenuta antisommossa erano pronti a intervenire. La mediazione è stata condotta dal vicequestore Claudio Di Paola. Ed era presente anche Gian Lorenzo Marinese, responsabile di Nova Facility.

Fortunatamente alla fine non ci sono stati gli episodi di violenza visti lo scorso giugno nel centro di accoglienza dell'ex caserma Serena a Treviso, gestito sempre dalla Nova Facility. In quell'occasione la task force dell'Usl venne accerchiata. Un medico del dipartimento di Prevenzione, spintonato, finì a terra. L'intero gruppo dovette rifugiarsi all'interno della guardiola, dotata di inferriate, ammassando degli armadi davanti alla porta, fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che crearono un corridoio protetto per farli uscire. In agosto, poi, proprio all'ex Serena scoppiò un maxi focolaio con il contagio di 244 persone: 233 migranti e 11 operatori. Si sono tutti negativizzati in poco più di un mese. Senza la possibilità di procedere con lo screening, ora c'è il timore che anche tra i richiedenti asilo della struttura di Oderzo il contagio possa allargarsi. «Si sono rifiutati di eseguire i test spiegano dall'Usl trevigiana, diretta da Francesco Benazzi non essendo stato possibile stabilire la presenza di eventuali altre positività tra gli ospiti, impegnati in attività lavorative sul territorio, che presentavano quindi un rischio di contagio, per motivi di salute pubblica è stata disposta la quarantena per tutti».

ASINTOMATICI

I cinque positivi, intanto, sono stati isolati: uno è stato trasferito nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto e altri quattro, asintomatici, sono stati sistemati in un container dentro l'ex Zanusso. Gli altri, invece, sono ancora tutti assieme. Senza i risultati dei tamponi non ci possono essere separazioni particolari. «Non ci stancheremo di ripeterlo ai richiedenti asilo: il tampone va fatto, a tutela loro e a tutela di tutta la comunità mette in chiaro Marinese sono dispiaciuto per loro. Molti lavorano in aziende agricole: aspettavano il mese della vendemmia. Adesso mi dispiace vederli isolati dentro l'ex caserma. Spero che capiscano il prima possibile che fare il tampone è fondamentale». Gli operatori verranno sottoposti al test nel corso della prossima settimana.

Secondo Marinese alla base del rifiuto da parte dei migranti c'è anche la negazione del Covid-19: «C'è chi pensa che sia una montatura rivela sono giovani, non hanno sintomi e quindi dicono che non sono malati». Ieri i mediatori culturali hanno lavorato fino a tarda notte. Cinque rappresentanti dei gruppi di richiedenti asilo anglofoni e francofoni, inoltre, si sono prima confrontati con le autorità e poi hanno cercato di convincere gli altri migranti. Ma per il momento resta la situazione di stallo. «È chiaro che non vogliono fare il tampone per il timore di non poter più uscire. Non è giustificabile. Manca quella parte di educazione civica che ci dice di comportarci in modo da non danneggiare gli altri scandisce Maria Scardellato, sindaco di Oderzo con l'esperienza di quanto è accaduto all'ex Serena, comunque, bisogna fidarsi di come la Prefettura e l'Usl della Marca stanno gestendo la situazione. Violenze non ce ne sono state. Se questi si impuntano, non cade il mondo: rimarranno chiusi per quindici giorni».

Mauro Favaro

