«I migranti in Spagna con la Guardia Costiera» L'Ong: meglio in aereo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Da Open Arms continuano a definirla «una decisione incomprensibile», e all'alba del diciottesimo giorno in mare la Ong rilancia: se l'offerta della Spagna è di far sbarcare i migranti nel porto di Minorca, nelle Baleari, la nuova richiesta è di portare i migranti a Madrid in aereo. Il comandante sostiene di non essere in grado di affrontare la traversata, ma al Viminale sono al lavoro per studiare una soluzione: come annunciato dal ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, i naufraghi verranno portati dalle motovedette...