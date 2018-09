I metodi di cura del professor Favero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LETTERAEgregio Direttore,in relazione all'articolo apparso sul Gazzettino di Venezia in data 26.09.2018 dal titolo Pazienti dirottati ai privati. La condanna è ora definitiva, desidero, in qualità di difensore di fiducia del prof. Gian Antonio Favero, fornire alcune precisazioni non di secondaria importanza.Innanzitutto va detto che tutti i pazienti il cui nominativo era riportato nel capo d'imputazione da parte della Procura della Repubblica si sono sottoposti, presso la Clinica del prof. Favero, al c.d. trattamento a carico immediato,...