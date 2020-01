I mercati scommettono sulla pace Borse su, crolla il prezzo del petrolio

IL FOCUS

ROMA Il timore di una guerra Iran-Usa è durato qualche ora ieri, il tempo di far compiere un balzo all'oro e al petrolio fino a far immaginare una corsa verso 80 dollari al barile, dopo l'attacco dell'Iran alle basi americane in Iraq. Si è capito presto, però, che non ci sono, almeno per il momento, i segnali di una vera esclation verso un conflitto a tutto campo. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sembrano destinate a proseguire, ma i due Paesi non hanno interesse a scatenare un conflitto militare di più ampia portata. Si capisce da una certa prudenza nelle parole del presidente Donald Trump, limitatosi a minacciare nuove sanzioni economiche contro Teheran, ma anche dall'esito dell'affondo iraniano senza danni umani. Così a mano a mano che tra gli investitori si consolidava la convinzione di una tensione circoscritta, i listini europei, partiti in rosso, hanno recuperato terreno fino a chiudere in rialzo guidati da Francoforte (+0,7%) e Milano (+0,5%), dopo negativa reazione registrata a Tokyo.

TONI MEDO DURI

Nel Vecchio Continente gli scambi erano ormai agli sgoccioli quando ieri Trump ha iniziato a parlare. I toni meno duri del solito hanno avuto il loro effetto su Wall Street, dove l'S&P e il Nasdaq si sono arrampicati verso nuovi record e il petrolio ha accentuato la sua caduta fino a tornare a quota 59,63 dollari (-4,9%) dopo aver toccato un picco oltre quota 65,65 dollari, mentre il Brent si impennava fino a 71,75 dollari. L'oro, da parte sua, il vero termometro della crisi mediorientale, ha perso lo 0,9% dal picco di 1.600 dollari l'oncia segnato a ridosso dei raid iraniani scivolando fino a 1.552 dollari, in compagnia di valute-rifugio come lo yen e il franco svizzero, mentre il rendimento del titolo di Stato Usa a 10 anni è salito di quasi mezzo punto base.

A confortare i listini ci ha pensato poi anche le rassicurazioni dell'Opec sull'integrità delle forniture in Medio Oriente, insieme al dato sopra le attese sulle scorte americane. Ma questo non ha cambiato un certo clima di tensione sul mercato dei bond, che ha segnato in Europa proprio ieri il record storico di collocamenti, con 32,7 miliardi di euro di obbligazioni emesse in un giorno solo. Certo, l'inizio dell'anno è un periodo generalmente affollato di collocamenti - le società avviano i propri piani di rifinanziamento - ma la paura di un'escalation militare dagli effetti imprevedibili, anche sul costo della raccolta, sembra aver impresso un colpo d'acceleratore al mercato. Alle emissioni da 4 miliardi di euro ciascuna di Irlanda e Portogallo, si sono aggiunte, tra le altre, quelle di Bmw, Deutsche Bahn, Veolia, Altice e di una dozzina di banche tra cui Unicredit e Intesa Sanpaolo.

LE PREVISIONI

In ogni caso, il rischio delle tensioni in Medio Oriente potrebbe avere i suoi effetti sulla zona euro. La crescita si manterrà sullo zero virgola anche nei prossimi trimestri ma ogni previsione diventa più difficile immaginando un po' di pressione sulle quotazioni del petrolio. Gli istituti statistici di Germania, Francia e Svizzera sono d'accordo nel considerare le tensioni esplose tra Washington e Teheran il principale fattore di rischio in uno scenario che comunque non va oltre l'indicazione di una crescita «moderata» per l'area della moneta unica - lo 0,3% - sia nell'ultimo trimestre 2019 che nella prima metà del 2020. Insomma proprio quando alcuni elementi «di incertezza sembravano essersi leggermente attenuati, nuovi rischi stanno emergendo», si legge nell'Eurozone economic outlook di Ifo, Istat e Kof. Il report congiunto infatti spiega come «i primi segni di un allentamento della tensione nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e una maggiore certezza sulla Brexit potrebbero rappresentare uno stimolo per la domanda». C'è da riattivare il motore inceppato dell'industria. Missione ardua se a tirare non c'è la locomotiva tedesca. E a riguardo arrivano come una doccia gelata i dati sulle commesse in Germania, calate a dispetto delle attese dell'1,3% a novembre.

L'Outlook punta almeno su una stazionarietà della produzione, che permetterebbe la lieve accelerazione del Pil a livello Ue, dallo 0,2% allo 0,3%. Per ora l'indice sulla fiducia nell'economia misurato da Bruxelles - l'aggiornamento è a dicembre - resta sostanzialmente stabile. Il tedesco Ifo, l'italiano Istat e lo svizzero Kof vedono poi Pil e inflazione camminare agli stessi ritmi «moderati». L'indice dei prezzi dovrebbe attestarsi all'1,3% nell'Ue a 19 quest'anno per poi rallentare di un decimo di punto il prossimo. La previsione si basa su un Brent a 65 dollari a barile. Ma lo scenario potrebbe cambiare in caso di petrolio alle stelle.

