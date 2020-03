I MERCATI

ROMA La Fed si è mossa. Lo ha fatto con un blitz deciso all'unanimità. E soprattutto lo ha fatto a sorpresa, ben prima della riunione prevista il 17-18 marzo. Segno che ha preferito il coraggio, che è davvero pronta a fare la sua parte per scongiurare la recessione globale, e forse anche che Jerome Powell non può ignorare il pressing di Donald Trump mentre avanza la minaccia del coronavirus anche negli Usa. Eppure per il presidente Usa non è abbastanza. Anche i mercati si aspettavano di più da Powell. Un taglio di 50 punti base del costo del denaro (all'1-1,25%) arrivato subito dopo l'impegno del G7 a sostenere la ripresa anche con stimoli fiscali all'economia, era già ampiamente nelle previsioni degli analisti. Anzi. I bond Usa incorporavano in realtà un più generoso taglio di 100 punti. E non basta che Powell abbia aggiunto che la Fed «è pronta ad agire in modo appropriato». La chiusura di una scuola a New York fa temere ora per un'escalation di misure restrittive capaci di minacciare la domanda americana. Uno scenario da «gravi perturbazioni economiche» per il quale potrebbe non essere sufficiente nemmeno l'azione sui tassi della banca centrale. Servirà l'azione «sincronizzata e coordinata» invocata dall'Fmi che insieme alla Banca mondiale è pronta ad «aiutare i Paesi ad affrontare la crisi». E dunque, oltre a possibili iniezioni di liquidità potrebbero essere assunti entro brevissimo tempo pesanti stimoli fiscali.

Non solo. Non è sfuggito al mercato che l'ultima volta che la Fed ha tagliato i tassi di 50 punti base al di fuori di un incontro programmato eravamo nel pieno della tempesta del 2008, nelle settimane successive al crollo di Lehman Brothers. Allora il mondo finanziario era sull'orlo del baratro, quanto è grave ora la situazione? La omanda circola vorticosa tra gli investitori. Così si spiega il nuovo crollo di Wall Street (-2,96%) e la flessione del dollaro dopo l'exploit della vigilia: le Borse Ue non hanno avuto il tempo di apprezzare i timori sottostanti alla decisione della Fed, sicché l'indice Eurostoxx600 ha potuto guadagnare l'1,3% (Piazza Affari lo 0,4%).

FARO SULLA BCE

L'atteso intervento coordinato tra banche centrali è dunque partito. E dovrà tener conto del fatto che la Bce e la Bank of Japan hanno poche munizioni da utilizzare. La banca centrale cinese si è già mossa da tempo, ieri è intervenuta la Banca centrale australiana, e ora si aspetta la Bce. Una mossa non arriverà prima della riunione del 12, fa sapere Francoforte. Ma una risposta è allo studio, secondo Christine Lagarde, pronta «ad adottare misure appropriate e mirate» contro gli effetti del coronavirus». Certo, i margini sono stretti. Lagarde può tagliare il tasso di deposito, da -0,5% fino a -0,8% entro fine anno per Schroeder. Ma servirà anche altro. Pictet pensa a uno speciale Tltro per fornire direttamente liquidità alle banche in ragione della loro esposizione verso le piccole e medie imprese e con durata di 6-12 mesi. Un programma di misure mirate alle realtà più colpite dal coronavirus e da far scattare in tempi brevi, secondo Reuters.

Più in generale, fa notare invece La Financière de l'Echiquier, la politica accomodante delle banche centrali, «seppure non risolutiva, può preparare il terreno a un piano di rilancio coordinato degli Stati per ridurre la pressione fiscale sulle aziende più colpite e per sostenere l'economia». I segnali dalla Cina sono incoraggianti. E allora il mix tra prezzo del petrolio a sconto, tassi d'interesse ai minimi e incentivi fiscali favorirà la ripresa. Ma bisognerà avere pazienza.

Roberta Amoruso

