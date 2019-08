CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I MERCATIROMA I mercati continuano a credere alla formazione di un nuovo governo in grado di allontanare lo spettro di uno scontro tra Italia ed Europa. In una giornata decisiva per le trattative, alla Borsa di Milano ha dunque prevalso l'ottimismo: l'indice principale ha chiuso con un progresso dell'1,5%, un punto sopra le altre piazze europee, che hanno patito di più l'inversione di tendenza del Dow Jones del tardo pomeriggio. Anche se non è scongiurato il rischio di nuovi dazi, che salvo indicazioni diverse scatteranno il primo settembre,...