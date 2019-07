I medici staccano la spina a Lambert Appello della madre all'Onu: fatelo vivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPARIGI Vincent Lambert ha ricominciato a morire ieri mattina. Il dottor Vincent Sanchez, responsabile del reparto cure palliative dell'ospedale di Reims, ha «ripreso la procedura»: sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione, sedazione profonda. «Accompagnamento», lo ha chiamato il medico in una mail inviata alla famiglia, alla moglie Rachel, che si batte da anni affinché suo marito, tetraplegico, sia «liberato», e ai genitori, in particolare alla madre Viviane: anche lei si batte da anni, affinché suo figlio non sia...