I MEDICIPADOVA Vito Cianci e Anna Maria Cattelan, il primario del Pronto soccorso e la collega delle Malattie infettive tirati in ballo dall'ultima puntata di Report, sono seduti uno accanto all'altra nella sala stampa dell'ospedale di Padova per ripetere ancora una volta, forte e chiaro il concetto: «Non abbiamo mai subito pressioni, né dalla Regione né dalla direzione della nostra azienda». E il dottor Cianci, chiamato in causa per un...