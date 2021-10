Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Associazione per delinquere, abuso di ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Mimmo Lucano è colpevole praticamente di tutto questo per il Tribunale di Locri che, con una sentenza inaspettata, ha ribadito quanto il sistema di accoglienza adottato dal primo cittadino del paese calabrese fosse, in realtà, fuori dalla legge e dalle regole. Le...