I masegni di Venezia del 500 in vendita su internet a 80 euro

IL CASOVENEZIA Totò vendeva la fontana di Trevi? In internet, oggi, c'è chi vende le pietre di Venezia, i masegni che pavimentano calli e campi. In offerta, in rete, si trovano, da tempo e a prezzi modici, non solo i masegni, ma anche portali unici in pietra antica provenienti dalle calli di Venezia. Su Subito.it c'è un primo annuncio di masegni in alienazione, che la descrizione vuole originali del 500 e scolpiti a mano, e i prezzi sono anche accessibili: 80 euro ciascuno. Il venditore, un certo Claudio di Cervarese Santa Croce (Padova) li...