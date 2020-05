IL PUNTO

VENEZIA Per la prima volta dal raggiungimento del picco, in Italia i malati di Covid-19 scendono sotto quota 90.000. Mentre l'andamento dei nuovi contagi resta stabile, si impennano le guarigioni, rallentano i decessi e continuano a svuotarsi gli ospedali. Tendenze a cui non si sottrae certamente il Nordest.

IN VENETO

La tendenza alla contrazione delle curve si consolida in Veneto. Gli 80 nuovi positivi aggiornano a 18.576 il conto dei casi totali registrati dall'inizio dell'emergenza, mentre altri 40 morti portano a 1.619 la tragica contabilità complessiva, che si compone anche delle 1.239 vittime (+8) che hanno perso la vita in ospedale. Per il resto, tutto sembra procedere ancora per il meglio: le persone attualmente positive calano a 6.378 (-401), quelle in isolamento domiciliare a 5.773 (-402), i degenti in area non critica a 852 (-38), i pazienti in Terapia Intensiva a 86 (-3). Diminuiscono a 117 (-1) i ricoverati nelle strutture intermedie e crescono i dimessi dall'ospedale (2.852, +41) e dagli altri centri (202, +5), nonché i negativizzati ( 10.579, +401).

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia arrivano a 3.107 (+13). I guariti sono 1.753 totalmente e 119 clinicamente (nel complesso +46). Altri 2 decessi portano a 308 il numero complessivo di morti, di cui 166 in provincia di Trieste, 73 nell'Udinese, 65 nel Pordenonese e 4 nel Goriziano. Scendono a 2 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia Intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 109 (-6) e le persone in isolamento domiciliare calano a 816 (-28).

IN ITALIA

Come detto in Italia si riduce a 89.624 il numero dei soggetti attualmente infetti e a calare è anche la variazione giornaliera dei decessi (274). In contrazione è pure la situazione negli ospedali: 595 letti occupati in meno nei reparti ordinari (in tutto 15.174) e 22 nelle Terapie Intensive (1.311). Dall'inizio dell'epidemia, la conta dei contagiati sale a 215.858 (+1.401), ma va anche detto che da allora sono stati effettuati 2.381.288 tamponi. Rispetto al totale, 29.958 sono deceduti (+274) e 96.276 sono guariti. Il bollettino più nero arriva però ancora una volta dalla Lombardia, dove resta alto il numero dei morti: 134 nelle ultime ventiquattr'ore, con 689 nuovi positivi. Peraltro nei nosocomi lombardi non varia il numero dei pazienti ricoverati intubati, stabile a 480, mentre scendono di 231 unità i malati accolti negli altri reparti di degenza.

LO STUDIO

Nel frattempo è partito uno studio epidemiologico nazionale, per valutare se e quanto i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell'epidemia. L'indagine, promossa dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, coinvolge anche le Agenzie ambientali delle Regioni, tra cui Arpav per il Veneto, che già partecipava a Pulvirus, monitoraggio mirato a valutare le conseguenze del lockdown sull'inquinamento atmosferico e sui gas serra. «L'Agenzia veneta afferma il direttore generale Luca Marchesi non solo mette a disposizione i propri dati, ma ha un ruolo attivo di contributore scientifico e tecnico». Aggiunge l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Va verificato, per esempio, se una popolazione esposta a maggior inquinamento dell'aria riscontri una maggior vulnerabilità al virus in termini di effetti e se questo possa esser collegato a una maggior vulnerabilità generale a malattie respiratorie».

Angela Pederiva

