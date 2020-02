IL FOCUS

ROMA Finora due decessi e 76 contagi: non arretra l'emergenza del coronavirus che sta mettendo a dura prova il Nord Italia e 5 Regioni. A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, Giovanna Carminati (77 anni), è morta tra le braccia del marito. Sembrava che fosse stata colpita da un infarto ma dopo un tampone post-mortem è risultata positiva al Covid-19. È lei la seconda vittima italiana - dopo la scomparsa di Adriano Trevisan, 78 anni, deceduto venerdì sera all'ospedale di Padova - del virus che dalla Cina è arrivato a minacciare l'Italia. La malattia ha lambito anche Milano dove sono in fase di accertamento due casi: un residente di Sesto San Giovanni ricoverato da una settimana all'ospedale San Raffaele e un cittadino di Mediglia, a Sud del capoluogo, che è stato trasferito all'ospedale Sacco dal nosocomio di Melegnano. Il primo potrebbe essere un falso-positivo: dopo due analisi con esiti discordanti oggi sarà svolto il terzo tampone.

L'epicentro del coronavirus al momento resta Codogno, un comune in provincia di Lodi che conta non più di 15 mila abitanti. È da qui che tra la notte di giovedì e l'alba di venerdì sono partiti i primi casi con il ricercatore 38enne della Unilever risultato positivo alla malattia e la moglie, 35 anni, all'ottavo mese di gravidanza, contagiata anche lei. Il 38enne - paziente 1 - ieri è stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia, la provincia dove sono emersi altri due casi di contagio: quello di un medico di base e di sua moglie, pediatra. È al Nord Italia che, al momento, si concentra l'emergenza anche se non mancano le segnalazioni di casi - tuttora da accertare - in altre regioni. In Lombardia poco prima delle 22 di ieri sera, come ha fatto sapere Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, le persone positive al coronavirus erano 54. Tra queste, anche un uomo originario di Pizzighettone e una donna di Sesto Cremonese.

LA MAPPA

In Veneto i casi positivi al test sono saliti a 17: 12 nel comune di Vò Euganeo in provincia di Padova, 4 a Mirano e uno a Mira, in provincia di Venezia. Il virus ha raggiunto anche il Piemonte: nel tardo pomeriggio di ieri è emerso un caso a Torino di un cittadino proveniente però dal «focolaio lombardo» come ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. L'uomo, un quarantenne che lavora a Cesano Boscone alle porte di Milano, attualmente è ricoverato all'ospedale Amedeo di Savoia mentre sono stati disposti gli esami per 15 persone che, a vario titolo, sono entrate in contatto con il 40enne nei giorni scorsi e che ieri sera fortunatamente sono risultati negativi. Anche l'Emilia Romagna annovera dei casi di contagio ma anche in questo caso i pazienti ora ricoverati all'ospedale di Piacenza sono legati al focolaio lombardo. Tra loro c'è anche l'infermiere del triage del nosocomio di Codogno che ha preso in carico il ricercatore della Unilever. Gli altri due sono una donna di 82 anni sempre residente a Codogno e di un cittadino lombardo di Maleo, anch'egli della provincia di Lodi. Il numero dei contagi aumenta costantemente con il passare delle ore. Ieri sera un caso sospetto è stato registrato anche sulla Costiera Amalfitana: all'ospedale di Castiglione di Ravello i sanitari hanno attivato il protocollo per un conducente Ncc che nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con dei turisti cinesi e che si è presentato al pronto soccorso con febbre e tosse. Il paziente nella notte è stato trasferito con un'ambulanza ad alto contenimento all'ospedale Cotugno di Napoli punto di riferimento regionale per i casi di coronavirus poiché specializzato nelle malattie infettive.

LE PRECAUZIONI

A scopo precauzionale sono state adottati anche dei provvedimenti, a partire dalla chiusura di alcune università come quelle venete e lombarde che sospenderanno lezioni e sedute di esame fino al 2 marzo insieme all'ateneo di Ferrara chiuso fino al primo marzo. A Piacenza, invece, il Prefetto ha emanato un'ordinanza che stabilisce lo stop per discoteche e locali d'intrattenimento in città e provincia fino a martedì, mentre a Vicenza è stato stabilito il prolungamento della chiusura delle scuole fino a mercoledì.

Camilla Mozzetti

