LE REGOLE

ROMA I magistrati che fanno esperienza politica non potranno più tornare a indossare la toga, ma saranno ricollocati al ministero della Giustizia con funzioni amministrative. In vista dell'approssimarsi del Consiglio dei ministri che prima di Natale dovrebbe dare il via libera alla riforma, la ministra della Giustizia rivede alcune delle sue ipotesi iniziali. E si appresta ad accogliere una delle richieste che con più forza ha sostenuto il Movimento Cinquestelle: ripristinare lo stop definitivo alle porte girevoli tra politica e giustizia contenuto nel ddl Bonafede, testo base della riforma che Marta Cartabia ha scelto di modificare, con gli emendamenti che presenterà al Consiglio dei ministri, piuttosto che riscrivere da zero. La novità filtra dagli incontri in corso al ministero e che hanno interessato oltre alle forze politiche i rappresentanti di giudici e avvocati. A riferirla al Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati- riunito per discutere della riforma- è il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia (Area)che con la giunta ha incontrato il capo dell'Ufficio legislativo del ministero. Un intervento che non convince una parte delle toghe. «Si pone in palese frizione con la norma costituzionale dell'articolo 51 della Costituzione che assicura a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di conservare il suo posto di lavoro» protesta il segretario dell'Anm Salvatore Casciaro di Magistratura Indipendente. Ma a far discutere i giudici è soprattutto il nuovo sistema elettorale proposto dalla ministra Cartabia per il Csm: un maggioritario binominale a preferenza unica , con un correttivo che premia i «migliori terzi», per assicurare la presenza delle minoranze. Santalucia attacca la proposta: «Si sta riproponendo il sistema elettorale che ha dato i peggiori guasti». E segnala altre «criticità» nell'insieme della riforma, a partire dalle valutazioni di professionalità dei magistrati. Ma l' Anm è divisa. E così alla fine passa a maggioranza un documento con cui l'associazione si dice «fermamente contraria» alla proposta sul sistema elettorale : «se davvero è intenzione del legislatore contribuire a marginalizzare i potentati» dentro la magistratura «è essenziale escludere dall'orizzonte qualunque sistema maggioritario, comunque declinato, che privilegerebbe l'elezione dei rappresentanti dei gruppi maggiori, favorirebbe la polarizzazione, e aumenterebbe a dismisura proprio quel potere che il legislatore afferma di voler limitare o addirittura cancellare».

Vota contro l'intero gruppo di Magistratura Indipendente, che pure fa parte della giunta e che ritiene un errore il «secco no» all'ipotesi Cartabia.« Si è affermato, con riottosa protervia, che le correnti devono continuare a mantenere il controllo del Csm», dicono gli eletti di M.I., andando all'attacco della maggioranza. Di fronte a una spaccatura così evidente, sono invece condivise dentro l'Anm le critiche sul modo in cui è stata condotta dal ministero l'interlocuzione sulla riforma. Se ne fa portavoce Santalucia, che parla di una «consultazione anomala perché ci vengono riferite a voce quelle che saranno le riforme», senza un testo scritto. Modalità che hanno riguardato i tre incontri avuti, anche l'ultimo, che è stato «più che altro un rinnovato ascolto, non un confronto».

Emilio Pucci

