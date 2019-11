I LUOGHI SACRI VENEZIA Sacchi di sabbia per proteggere il lato debole della Basilica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LUOGHI SACRIVENEZIA Sacchi di sabbia per proteggere il lato debole della Basilica di San Marco, quello retrostante che dà sul canale. Da lì in quest'ultima settimana sono entrati migliaia di litri d'acqua che avevano invaso la cripta (impermeabilizzata da anni e di solito esente dalle acque alte) e, tra le altre cose, semisommerso il sarcofago dove riposa il cardinale Marco Cè. SAN MARCOLa Procuratoria di San Marco ha disposto in queste ore una soluzione di emergenza, tamponando le possibili aperture con paratie in legno sigillate e...