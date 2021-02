I LUOGHI

Non c'è solo il Metodo Draghi - riassumibile così: tacere e annuire e fare di testa propria - c'è anche il Paesaggio Draghi. Che è la topografia politica, un mix di vecchio e nuovo, in cui si muove in queste ore e in cui si muoverà nelle prossime il premier incaricato. Le decisioni il premier incaricato le sta prendendo nello sprint finale in un quadrato romano che comprende anzitutto la Camera dei deputati, ed eccolo arrivare alla Camera dei deputati ieri nel tardo pomeriggio per un velocissimo salto nella Sala dei Busti al primo piano che gli è stata messa a disposizione in questi giorni insieme a due alti funzionari di Montecitorio che gli danno una mano a verbalizzare i colloqui con i rappresentanti dei gruppi politici. Ma include anche l'abitazione privata di Draghi a Viale Bruno Buozzi 18 nel cuore dei Parioli, vera base operativa delle scelte finali sulla composizione del governo. E il Palazzo del Quirinale dove oggi porterà la lista dei ministri. In più, c'è lo studio a via Nazionale, da governatore emerito della Banca d'Italia, dove l'ex numero uno di Palazzo Koch ha una segretaria che in queste ore gli sta filtrando le telefonate e lui alcune ore di lavoro ieri le ha trascorse qui. Mentre da fuori chiunque conoscesse anche l'ultimo dei dipendenti della banca centrale provava a contattarlo in modalità supplica: «Hai visto Draghi? Dai, dimmi! Ti prego...». E intanto, fuori da questo quadrato di istituzioni pubbliche e abitazioni private, c'è grande agitazione mediatica in vista di domenica.

OCCHIO ALLA MESSA

Quando, a lista dei ministri presentata e vidimata dal Colle, SuperMario potrebbe andare a messa nella parrocchia vicino casa a San Roberto Bellarmino (ci andrà all'alba per non farsi vedere?) oppure stavolta niente messa in questo famoso edificio sacro, esempio di architettura razionalista, che fu costruito nel 1933 e che Pio XI affidò ai gesuiti. La compagnia religiosa da cui, ma in tutt'altra parte di Roma, Draghi ha studiato (l'istituto Massimo all'Eur), tanto da meritarsi sui giornali stranieri l'appellativo di «gesuita somigliante a quelli del 500». Andrà in chiesa oppure no, di certo il santo a cui la parrocchia è dedicata, il cardinale Bellarmino, di politica al tempo della Controriforma capiva assai e dovette vedersela sia con Giordano Bruno sia con Galileo Galilei (e non con il Dibba). Ma vabbé: con ogni probabilità, per SuperMario, meglio restarsene la domenica nel suo attico sulla strada che dai Parioli scende a Piazza delle Belle Arti passando per piazza don Minzoni e incrociando Via Gramsci o tornare nel casale in Umbria dal quale fa sempre la spola Città della Pieve-Roma e ha dormito lì anche mercoledì sera. Per poi arrivare di prima mattina nella Capitale.

LA BIC E IL PC

Il Paesaggio Draghi questo è. Dalla casa dei Parioli ieri ha fatto le telefonate - si dice che se viene chiamato non risponde e quando vuole chiama lui - ai leader dei partiti, per sapere da loro e soprattutto per dire loro quali i nomi giusti e quale la miscela più opportuna per comporre il governo più acrobatico che ci si possa immaginare ma anche quello che, secondo i sondaggi, vogliono quasi tutti gli italiani. Telefonate da Viale Bruno Buozzi, soliti appunti con la bic sul taccuino e questo è stato il lavoro domestico - con l'aiuto comunque di un pc ma senza chat e in totale assenza di ogni tipo di social anche se quelli parlano soltanto di lui - nello studio del professore all'ultimo piano di questa palazzina elegante color salmone e tanti balconcini sulla facciata, circondata da una siepe che impreziosisce questo squarcio di bella Roma.

M«ario Ajello

