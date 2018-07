CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LUOGHICORTINA (BELLUNO) La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Cortina 2026 non è prevista nel centro del paese, bensì al centro sportivo di Fiames, una piana a cinque chilometri di distanza, in direzione nord sulla strada verso la Val Pusteria e l'Austria. Nello studio di fattibilità dell'evento, depositato ieri al Coni, compare questa novità, determinata dall'esiguità degli spazi nel cuore di Cortina, con strade e piazze che non possono di certo accogliere le 25mila minime persone previste per lo spettacolo inaugurale. A...