I lifting? «A pagamento, non in ospedale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Ragazzini che si presentano con la foto di Tom Cruise chiedendo un intervento chirurgico, supportati dai genitori, per trasformare il proprio volto in modo da farlo rassomigliare a quello dell'attore americano. E poi altri che chiedono di rimodellare il proprio naso per venire meglio nei selfie, la moda di questo periodo storico. Sono le scene che si è trovato davanti agli occhi Giorgio Berna, chirurgo plastico 56enne che, oltre a essere primario della Chirurgia plastica dell'ospedale di Treviso, opera da oltre 20 anni in...