I licenziamenti sospetti che inguaiano Donald

L'INCHIESTANEW YORK Il procuratore speciale Robert Mueller sta istruendo la sua inchiesta come da manuale: è partito dalle imputazioni minime nei confronti di Flynn come aveva già fatto con Manafort, Gates e Papadopoulos, ma si è anche aperto la strada per risalire a ritroso la scala del potere. Nella dichiarazione giurata che l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale aveva firmato già giovedì sera, Flynn si è impegnato a testimoniare contro qualsiasi membro dell'amministrazione e della famiglia presidenziale. Flynn ha inoltre ammesso...