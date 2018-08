I leghisti: «Testo nettamente migliorato». Fi contro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Oggi il voto finale sul decreto Dignità alla Camera, per poi passare in tempi stretti il vaglio del Senato, tanto che non si esclude il ricorso alla fiducia nel secondo passaggio.Ma intanto i parlamentari veneti del Carroccio sono soddisfatti: «Grazie alla Lega il decreto dignità è stato nettamente migliorato rispetto al testo di partenza». I leghisti citano al riguardo la reintroduzione dei voucher per il sistema agricolo e turistico, il prolungamento fino al 2020 della decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato degli...