IL CASO

ROMA Governo e opposizione sempre più vicini in vista del voto sullo sforamento dei vincoli europei dei prossimi giorni. L'esortazione all'unità d'intenti di fronte al virus lanciata dal Colle nei giorni scorsi sortisce i suoi effetti. Le posizioni non sono ancora del tutto sovrapponibili: il governo propone misure per 7,5 miliardi, il centrodestra vorrebbe arrivare a interventi a favore di imprese e famiglie pari a 30 di miliardi. Tuttavia il clima di straordinaria preoccupazione che sta vivendo il Paese intero fa prevedere una convergenza bipartisan su una mozione comune in Parlamento. Un centrodestra che se è dialogante a Roma con la maggioranza giallorossa, attacca con toni durissimi i vertici delle istituzioni di Bruxelles.

Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, praticamente all'unisono, accusano la Commissione Ue di aver voltato le spalle a un Paese fondatore come l'Italia in un momento di gravissima emergenza sanitaria e di conseguenza economica. «Alla faccia dell'Unione! Quando altri hanno bisogno - attacca Matteo Salvini - gli italiani devono pagare, quando l'Italia ha bisogno gli altri chiudono porte».

B.F.

