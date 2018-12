I leader a caccia di 3,5 miliardi: torna l'ipotesi Imu alla Chiesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Lavoro finito. Tocca ora alla politica decidere. I tecnici del Mef, guidati dal direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, sono rientrati ieri a Roma dopo tre giorni di lavoro con le strutture finanziarie della Commissione. Sulla bozza tecnica si è lavorato anche ieri sera negli uffici di via XX Settembre, ma entro oggi il testo dovrebbe essere trasmesso a palazzo Chigi.LA TENUTAPer scongiurare la procedura d'infrazione occorre che la maggioranza decida quale soluzione scegliere per far rientrare nei parametri il...