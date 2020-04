I CHIARIMENTI

VENEZIA Ieri i centralini delle forze dell'ordine (e anche degli organi di informazione) sono stati presi d'assalto. Tutti a chiedere come regolarsi, tutti a rispondere che le disposizioni venete in parte non coincidono con quelle nazionali. Ma il Governo non sembra intenzionato a impugnarle, per cui pare di capire che almeno fino a domenica si navigherà a vista: nell'attesa, la Regione ha fornito un'altra serie di chiarimenti.

LE RIPARAZIONI

Cominciamo dall'ultima ordinanza, che fra l'altro afferma: «È consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione». Messa così, ieri mattina la sezione di Venezia della Lega navale italiana ha raccomandato agli iscritti residenti nel capoluogo lagunare di «evitare di recarsi in Base nautica sino a che non sarà emanata nuova ordinanza corretta». Così è arrivato l'annuncio del governatore Luca Zaia davanti alle telecamere: «Diamo il chiarimento in diretta: anche se è nel proprio Comune, la barca si può riparare». Vale anche per la manutenzione dei camper, dentro o fuori dai confini comunali? «Sì».

L'ATTIVITÀ MOTORIA

Per quanto riguarda l'attività motoria, si può giocare a tennis? Sì, ma «al di fuori di luoghi di aggregazione», quindi non nei centri sportivi. Ed è ammessa la passeggiata sugli argini dei fiumi? «Sì, non si tratta di giardino o parco, i quali rimangono per il momento chiusi». È consentita anche la pesca sportiva nel proprio Comune, tuttavia oltre alla canna bisognerà munirsi di mascherina e gettare l'amo in solitudine: «Ovviamente va rispettato il distanziamento sociale e vanno utilizzati i dispositivi di protezione». Stessa precauzione pure per raggiungere l'orto urbano (ma non quello della seconda casa), anche se si trova in un'altra località, sempre «se il soggetto ha regolare titolo».

IL TAKE-AWAY

Capitolo asporto: adesso il cibo può essere ritirato solo dalla macchina? «Assolutamente no», ma con l'auto non è necessaria la prenotazione. Attenzione però, il veicolo deve essere del cliente, non del venditore: gli ambulanti non possono fare somministrazione di alimenti e bevande in quanto «non è ammessa la consumazione sul posto». E la pietanza deve essere per forza calda? «No»: ecco perché è stato sdoganato il take-away dei gelati. A proposito: le gelaterie saranno aperte il 1° maggio? «Sì, la limitazione festiva riguarda i supermercati e i negozi di alimentari».

PARENTI E FIDANZATI

La penultima ordinanza regionale aveva concesso la visita al cimitero, ma a quanto pare serpeggiano ancora dubbi sullo sconfinamento, perciò questa è la delucidazione regionale: «Se il rapporto con il defunto e la vicinanza con l'evento luttuoso sono particolarmente stretti come quello relativo a parenti di primo o secondo grado o coniuge, si può uscire dal comune». Domanda a Zaia: una fidanzata può accompagnare il suo amato a fare una visita medica? Risposta del governatore: «Se il fidanzato ha bisogno di assistenza, per esempio perché va dall'oculista, certo che sì: solo un Paese incivile può pensare che l'incontro di una coppia debba avvenire solo se l'unione è consolidata da scartoffie. Ma se si tratta di andare dal dermatologo per un brufolo, la vedo dura dimostrare la necessità con un'autocertificazione».

AMICI A 4 ZAMPE

A proposito di affetti, per gli amici a quattro zampe ora è permessa la toelettatura. «Ma il proprietario sottolinea Zaia deve andarci da solo, su appuntamento e per finalità igieniche».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

