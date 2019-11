CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIdal nostro inviatoROMA Hanno chiesto tutti e due la stessa cifra: 150 milioni all'anno per dieci anni. Cioè un miliardo e mezzo per il Comune di Venezia e un miliardo e mezzo per la Regione Veneto da qui al 2030. Sia il sindaco Luigi Brugnaro che il governatore Luca Zaia hanno motivato, durante le due ore e mezza di seduta del Comitatone a Palazzo Chigi, le richieste. Ma non pare abbiano, almeno per ora, fatto breccia nel Governo giallo-rosso, anche se Brugnaro ha raccontato per filo e per segno la devastazione provocata dall'acqua...