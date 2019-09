I laici a Conte: hai sconfinato Ma il fronte cattolico si rafforza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Vedere Giuseppe Conte vestire i panni del fervente cattolico, sentirlo dire che «non esiste un diritto alla morte» e tifare per l'obiezione di coscienza dei medici, ha fatto storcere il naso al presidente della Camera, Roberto Fico, ai laici del Pd e all'ala dei 5Stelle (maggioritaria) favorevole al suicidio assistito. E perfino all'eutanasia. Ma visto che la maggioranza è ancora in luna di miele (con sé stessa), contro palazzo Chigi non tuona nessuno. Ufficialmente.Se si scava un po' e si va a parlare con chi, come...