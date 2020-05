IL PUNTO

VENEZIA Più guariti che positivi in Italia, meno di mille ricoverati negli ospedali del Veneto, più negativizzati che malati e deceduti in Friuli Venezia Giulia. Quella di ieri è stata un'altra giornata incoraggiante sul fronte del Coronavirus. Unica nota stonata, la risalita delle vittime, 369 a livello nazionale di cui 222 nella sola Lombardia.

VENETO

Si consolida la tendenza alla contrazione delle curve in Veneto. I soli 53 nuovi positivi ritoccano a 18.496 il conto dei casi totali registrati dall'inizio dell'epidemia, mentre altri 22 morti portano a 1.579 la tragica contabilità complessiva, che si compone anche dei 1.231 decessi (+15) registrati in ospedale. Per il resto, tutto sembra procedere per il meglio: i soggetti attualmente positivi scendono a 6.739 (-208), quelli in isolamento domiciliare a 6.175 (-178), i degenti in area non critica a 890 (-22), i pazienti in Terapia Intensiva a 89 (-1). Aumentano di 4 i ricoverati nelle strutture intermedie, arrivando a 118, ma a crescere sono anche i dimessi dall'ospedale (2.811, +45) e dagli altri centri ( 197, +6), nonché i negativizzati ( 10.178, +239). Tutti numeri che portano il senatore Antonio De Poli (Udc) a rinnovare la sollecitazione: «Al Governo chiediamo di anticipare la riapertura delle attività già a partire dalla prossima settimana. Si diano competenze alle Regioni laddove, come in Veneto, esistono i presupposti per farlo».

USCA E OSPIZI

A funzionare bene, secondo la Regione, sono anche le Unità speciali di continuità assistenziale: in Veneto ne sono state attivate 48, con un coinvolgimento di 511 giovani camici bianchi (121 guardie mediche, 45 corsisti della Scuola di medicina generale e 345 laureati e abilitati), per un totale di 1.839 pazienti seguiti a casa e negli ospizi. Il 77% svolge attività di triage, il 65% prestazioni domiciliari, il 38% somministrazione di farmaci, mentre il 50% fa tamponi, formazione e sopralluoghi. «Abbiamo chiesto al ministro Roberto Speranza annuncia l'assessore regionale Manuela Lanzarin di confermare le Usca anche dopo l'emergenza, per potenziare l'integrazione tra ospedale e territorio». Sempre l'assessore Lanzarin ha aggiornato i risultati dei tamponi effettuati nelle residenze per anziani. Rispetto al 27 aprile, i positivi risultano 2.046 fra gli ospiti (-276, il 6,3% del totale) e 1.025 fra gli operatori ( -79, il 3,3%), mentre i decessi salgono a 117

FRIULI VENEZIA GIULIA

Buone notizie dal Friuli Venezia Giulia, dove i guariti (1.706 totalmente e 120 clinicamente) hanno sorpassato la somma delle persone attualmente positive (1.082) e di quelle decedute (306, +3). «Si tratta di un momento importante nella lotta al Coronavirus nella nostra regione, che dimostra come gli sforzi e i sacrifici compiuti stiano dando risultati concreti», ha commentato l'assessore Riccardo Riccardi. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 3.094 (+9). I ricoverati in Terapia Intensiva calano a 3, i degenti dell'area non critica sono 115 e i soggetti in isolamento domiciliare risultano 844.

ITALIA

Sul bollettino dell'Italia pesa il vertiginoso incremento di vittime rilevato in Lombardia: un +146% che purtroppo non è il frutto di ritardi nei flussi. Tuttavia l'aumento di 8.014 guariti porta la conta a 93.245: più dei positivi (91.528). Calano inoltre i ricoveri: in Terapia Intensiva si trovano 1.333 persone (-94) e in altri reparti 15.769 (-501). In diminuzione è pure la quantità di individui in isolamento domiciliare: 74.426 (-6.344).

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA