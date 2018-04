I grillini dividono il Pd, Franceschini apre uno spiraglio: «Bisogna riflettere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Il reggente, Maurizio Martina, a un certo punto, è costretto a mettere agli atti la linea ufficiale: la posizione del Pd «è chiara e non cambia» ed è «quella espressa al Quirinale». Ma l'apertura di Luigi Di Maio, quell'invito a «seppellire l'ascia di guerra» per dare «un governo al Paese», ormai ha già sortito l'effetto di un grimaldello che allarga, più che aprire, una crepa nel muro già poco solido dell'opposizione a tutti i costi.In questo week end tra una consultazione e l'altra va in scena un partito diviso,...