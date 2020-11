IL SUMMIT

ROMA Con Donald Trump ormai sulla via del tramonto, il G20 di Riad trova l'intesa nella strategia anti-Covid e per la lotta ai cambiamenti climatici. Nel documento finale, i venti Paesi più industrializzati si impegnano a «non lesinare alcuno sforzo per assicurare un accesso al vaccino equo per tutti», in quanto «un'estesa immunizzazione è un bene pubblico globale». E anche la base per la ripartenza delle economie duramente colpite dalla pandemia.

Dal G20 è infatti arrivato un forte allarme per l'economia globale. Tant'è, che i venti leader si impegnano a «continuare a usare tutti gli strumenti a disposizione» a sostegno di una ripresa globale «incerta» e sulla quale pesano «elevati rischi al ribasso». Il contenimento del virus, afferma il G20 nel comunicato finale, «è essenziale per sostenere» l'economia, che risente del nuovo aumento dei casi e delle nuove restrizioni imposte in diversi Paesi. Di fronte a una ripresa in difficoltà, «un sistema di scambi multilaterali è più importante che mai», così come sono essenziali le infrastrutture come «driver di crescita». «Continuiamo i nostri sforzi per facilitare la ripresa dalla pandemia dei settori dei viaggi e del turismo», aggiunge il G20.

I Grandi hanno messo poi l'accento sull'importanza della «continuità dell'istruzione in tempi di crisi tramite l'attuazione di misure per assicurare l'apprendimento di persona, un efficace qualità dell'insegnamento a distanza e un mix» dei due «come appropriato». Un'istruzione «inclusiva, equa e di qualità per tutti è essenziale per un futuro migliore e per combattere le disuguaglianze». Un accenno il G20 l'ha riservato anche alle donne, colpite in modo «sproporzionato» dalla crisi: «Lavoreremo per non ampliare le disuguaglianze di genere» e affinché la pandemia «non metta a rischio i progressi degli ultimi decenni».

Le due giornate di lavori virtuali, sotto la presidenza dell'Arabia Saudita sono state tutte incentrate sulla pandemia e sui suoi effetti economici e sociali, fra i quali il clima. I leader, dopo le divisioni degli ultimi anni, si sono impegnati a combattere il cambiamento climatico e ad attuare l'accordo Parigi. L'unica voce contraria è stata quella di Trump, che ha difeso la decisione americana di uscire da quell'accordo: «Non era per difendere l'ambiente ma per distruggere l'economia americana», ha sostenuto prima di abbandonare i lavori mentre il vertice era ancora in corso. L'attacco di Trump è rimasto però isolato con il G20 che nel comunicato finale si è impegnato ad appoggiare «la Circular Carbon Economy, riconoscendo l'importanza e l'ambizione di ridurre le emissioni tenendo in considerazione le circostanze nazionali».

LA PRESIDENZA ITALIANA

A Riad è anche avvenuto il passaggio di testimone tra l'Arabia Saudita e l'Italia che dal primo dicembre sarà presidente di turno del G20 e il 30 e 31 ottobre del prossimo anno ospiterà a Roma il vertice internazionale. E Giuseppe Conte, che il prossimo anno presiederà anche il Global Health summit, dovrà continuare sulla linea tracciata a Riad, coniugando la lotta al Covid-19 con la difesa della salute e la sostenibilità climatica. «Vogliamo che la nostra presidenza sia inclusiva, efficace e ambiziosa», ha detto il premier italiano prendendo il testimone. E ha aggiunto: «Potremo sostenere la ripresa economica, anche promuovendo l'empowerment femminile, affrontare la povertà e le disuguaglianze per non lasciare nessuno indietro». In sintesi: «Occorre puntare a un futuro sostenibile».

