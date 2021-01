LA LETTERA

ROMA La richiesta dei governatori leghisti? «Revisione immediata delle procedure». Sull'onda della polemica lombarda, i presidenti delle Regioni guidate dalla Lega sollecitano il superamento del meccanismo dei 21 parametri, attualmente utilizzati per la classificazione del rischio. «Il sistema può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, come nel caso della Lombardia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati», dicono Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Luca Zaia (Veneto), ma anche Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirlì (Calabria) e Donatella Tesei (Umbria).

L'ACCUSA

I governatori sono spalleggiati dal segretario Matteo Salvini, che attacca l'esecutivo definendo un «errore clamoroso» del ministero la zona rossa lombarda. Fontana contesta così l'algoritmo: «Qualcosa è cambiato nel momento in cui il governo è intervenuto con nuove regole per stabilire chi è guarito: prima serviva un isolamento di tre settimane con due tamponi, poi si è passati a due settimane ed un unico tampone».

LA REPLICA

Replica il viceministro pentastellato Pierpaolo Sileri: «I dati vengono dalle Regioni e sono loro che li comunicano al ministero, non siamo noi che diamo i numeri di positivi e sintomatici». Aggiunge la sottosegretaria dem Sandra Zampa: «Continuare a raccontare cose non vere non cancella la verità, lo dovrebbe sapere anche Salvini». A sostenere che qualcosa non vada come dovrebbe, però, sono anche i 250 accademici del think tank Lettera 150, che hanno presentato al ministero della Salute una richiesta di accesso agli atti. A sentir loro, l'errore è stato possibile perché non c'è trasparenza sui dati».

