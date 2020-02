LO SCONTRO

VENEZIA È scontro tra il governo e le regioni leghiste del Nord sulla quarantena degli scolari. I presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trento hanno scritto una lettera comune al ministero della Sanità, Roberto Speranza, chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini. In pratica gli alunni dovrebbero restare in isolamento per 14 giorni prima di rientrare in classe. «Non c'è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all'ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso», ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia. Secco il no del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina: «Non voglio che si creino inutili allarmismi, la propaganda non fa bene. Non ci sono motivi per escludere gli alunni dalla scuola. Nella circolare abbiamo spiegato cosa fare e in quali casi, quindi tranquillità assoluta».

LA CIRCOLARE

La circolare in questione è quella emanata dal ministero della Salute sabato 1° febbraio, Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. Per gli studenti tornati dalla Cina nelle ultime due settimane l'indicazione è di chiamare il 1500 solo se compaiono tosse, febbre, difficoltà respiratorie. Lo stesso vale per gli scolari e per i piccoli degli asili. Le misure di sorveglianza sono previste in un solo caso: Studenti ai quali è stato comunicato dall'autorità sanitaria, o che sono venuti in altro modo a conoscenza, di aver effettuato un viaggio insieme ad un paziente nCoV - con qualsiasi tipo di trasporto - e/o di aver coabitato con un paziente nCoV, entro un periodo di 14 giorni. Per il resto, tutti in aula se non hanno i sintomi del coronavirus. Che poi è esattamente quello che avevano detto in Regione Veneto in una conferenza stampa sabato mattina: regolarmente a scuola gli studenti di rientro dalla Cina se non hanno sintomi. Solo che non avevano fatto i conti con le minacce delle mamme degli altri bambini, pronte a disertare le scuole. O, forse, erano convinti che la circolare avrebbe previsto dei controlli anche sui minori di ritorno dalla Cina. «Domenica mattina, a margine di una call conference con la Protezione civile, ci siamo confrontati noi governatori - ha detto Zaia - e abbiamo convenuto che non ci sono precauzioni per i bambini».

LA MISSIVA

Così, ieri è partita la lettera al ministro alla Salute firmata da Luca Zaia (Veneto), Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento). La lettera chiede di integrare la circolare del dicastero sulle misure per gli studenti «prevedendo un ulteriore elemento di tutela verso i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e gli studenti soggetti ad obbligo scolastico, prevedendo, in via del tutto precauzionale, un periodo di 14 giorni prima del rientro a scuola da parte degli studenti, di qualsiasi nazionalità, italiani compresi, giunti in Italia dalle aree affette della Cina». I quattro governatori sottolineano che, anche a seguito del Report n.12 dell'Oms, il quale afferma che la trasmissione da coronavirus in soggetto asintomatico è «rara ma possibile» e considerato che le conoscenze sul virus e sulla reale situazione epidemiologica sono limitate, «è di tutta evidenza che quelle di contenimento sono le uniche misure preventive a nostra disposizione per cercare di limitare la diffusione del virus». E poi, ricordano i governatori, ci sono le mamme in ansia: «I genitori dei bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e le scuole primarie hanno manifestato preoccupazione».

La reazione delle scuole? «Attenersi alla circolare del ministero», ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli.

Alda Vanzan

