IL RETROSCENA

ROMA Si riapre tutto perché così vogliono i presidenti di regione. Alcuni - Luca Zaia in testa - hanno premuto sabato notte sino all'alba di domenica inchiodando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla scrivania di palazzo Chigi. Al punto che nel bel mezzo della trattativa sulle linee guida dell'Inail, Conte è stato costretto a tirar giù dal letto, nel cuore della notte, il ministro della Salute Roberto Speranza.

LO SCONTRO

Altri presidenti, come il lombardo Attilio Fontana, si sono adeguati obtorto collo al riapriamo tutto per non essere da meno degli esuberanti vicini veneti. In mezzo i presidenti del Lazio, del Piemonte e della Liguria, Zingaretti, Cirio e Toti, in attesa del decreto del governo per emettere le loro ordinanze. E così la trattativa sul Dpcm della Fase2, che Giuseppe Conte aveva dato per chiusa, sabato notte è ripresa dopo la conferenza stampa del cortile, e si è protratta sino al pomeriggio di ieri quando Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e coordinatore della conferenza stato-regioni, ha inviato a palazzo Chigi le linee guida concordate con gli altri presidenti. Lo scontro che ha rischiato di far saltare l'avvio della Fase2 ha riguardato le linee guida predisposte dall'Inail e che Conte aveva mantenuto sul tavolo visto il lavoro delle task force. Per i presidenti il documento messo a punto dall'Inail è inaccettabile specie nella parte che prevede una sorta di responsabilità oggettiva dell'imprenditore o dell'esercente che, pur riaprendo nel rispetto dei protocolli, rischia di essere ritenuto responsabile di possibili infezioni. Gli esempi che vengono fatti durante la discussione sono molti e arrivano a tirare in ballo anche la vicenda che ha portato alla condanna dell'ex ad di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti per la strage di Viareggio. Il confronto procede aspro, al punto che il presidente della Lombardia Fontana propone di rinviare di una settimane l'avvio della Fase2 in modo da rendere più omogenee le linee guida dell'Inail con i consigli del comitato tecnico-scientifico e quelle messe a punto venerdì dalle regioni. Una proposta che scatena la reazione degli altri governatori, Zaia e Bonaccini in testa, e dello stesso Conte che poco prima in conferenza stampa aveva dato per fatta la ripartenza. Si decide quindi di proseguire e Conte alla fine cede di nuovo, promette di allegare le linee guida delle regioni nel decreto malgrado i timori dei ministri Speranza e Boccia su riaperture affrettate. Una linea prudente condivisa anche dal capodelegazione Pd Dario Franceschini il quale confida sulla saggezza dei governatori ma è anche consapevole delle spinte che ricevono sul territorio.

Alla fine tutti d'accordo, o quasi, visto che la Campania intende muoversi per conto proprio. Lo strappo risale a sabato notte. Alla riunione della conferenza stato-regioni non c'è Vincenzo De Luca, ma il suo vice Fulvio Bonavitacola. Si discute a lungo sulla previsione imposta dal governo di un'indagine epidemiologica preventiva da parte delle regioni prima di dare il via libera all'apertura di bar, ristoranti e stabilimenti balneari. De Luca non ci sta e lo dice chiaramente in tv a Mezzora. Non solo. A differenza di molti suoi colleghi accusa il governo di scaricare sulle amministrazioni regionali tutte le responsabilità. Il governo non replica ufficialmente. Unico a criticarlo per la sua uscita è il viceministro 5S Stefano Buffagni che lo definisce «un puffo brontolone» e «uno scaricabarile» visto che sono stati proprio i suoi colleghi governatori a chiedere linee guida nazionali soft riservandosi di intervenire in caso di nuovi focolai di contagi.

IL REFERENDUM

La competenza esclusiva delle regioni in materia di sanità, stabilita nel 2001 con la riforma del TitoloV, ha tolto ogni possibilità di intervento allo stato centrale. Conte lo ha sperimentato direttamente in queste settimane di pandemia e di difficili trattative, e ieri ha timidamente invitato i partiti ad una riflessione. La reazione del presidente del Veneto non si è fatta attendere: «Conte chiede una revisione costituzionale?» «A casa mia, davanti a 2 mln di veneti che hanno votato un referendum, è l'ottenimento dell'autonomia». Ben altro, quindi, dalla introduzione di una sorta di clausola di supremazia che propone il costituzionalista dem Stefano Ceccanti. Il governo attende ora al varco i presidenti di regione e il ministro Di Maio, con un po' di perfidia, dice di avere «massima fiducia nella capacità dei governatori delle regioni di gestire con responsabilità i vari step della fase due». Se non saranno in grado la colpa sarà loro.

Marco Conti

