VENEZIA I gondolieri scendono in acqua con le loro imbarcazioni per il personale della sanità veneta. L'associazione Gondolieri, infatti, ha offerto 100 giri in gondola al personale sanitario in prima linea a curare i malati di Covid-19. L'iniziativa prevede un portale Internet in tutte le piattaforme delle Asl nella regione, attraverso il quale medici, ricercatori ed infermieri possono iscriversi al giro in gondola nel Canal Grande e nei rii veneziani. «Ci è sembrato giusto - ha spiegato Andrea Balbi, presidente dell'associazione Gondolieri - offrire qualcosa di concreto al personale sanitario, oltre agli elogi in parole. Abbiamo perciò pensato di seguire gli esempi di Cortina e del campeggio di Punta Sabbioni, mettendoci a disposizione per garantire cento giri in gondola a quanti si sono impegnati con perizia, professionalità e passione a contrastare il virus Covid-19 e curarne gli ammalati, anche a rischio della propria incolumità. Questi giri a remi nella città unica al mondo vogliono essere il sentito omaggio dei gondolieri, un grazie infinito a questo nostro prezioso personale sanitario». La fase due riguarda, infatti, anche i pope: dopo aver riaperto i principali traghetti della città, da domenica prossima ripartiranno anche le varie situazioni di nolo della gondola. I clienti, però, dovranno essere provvisti di mascherine, ed anche il gondoliere indosserà gli indumenti di protezione (mascherina e guanti).

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

