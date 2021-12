TRADIZIONI E MODA

VENEZIA Una gondola che vola sulle onde come Luna Rossa; a poppa il gondoliere e a bordo, in piedi, Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa - Prada. Questa è l'immagine che Woolmark Company, produttrice di lana Merino e filiale di Australian Wool Innovation (compagnia no-profit proprietà di 60mila allevatori di pecore Merino), ha scelto per la nuova campagna pubblicitaria in collaborazione con l'associazione Gondolieri. I pope, infatti, vestiranno la nuova divisa composta dalla stessa T-shirt e il blouson in tessuto tecnico impermeabile utilizzati dai velisti nell'America's Cup, affiancati da un iconico maglione a righe realizzato con un nuovo filato in cento per cento lana Merino ad alte prestazioni.

«La tecnologia del tessuto, già ampiamente testata dagli atleti d'élite della vela - conferma Francesco Magri, responsabile Europa dell'azienda - sarà concessa in esclusiva ai gondolieri di Venezia, un altro team del mare che ne condivide la stessa passione, sforzo fisico, nonché resistenza alle condizioni meteo variabili su acqua. La lana Merino, cento per cento naturale, rinnovabile e biodegradabile, presenta infatti infinite proprietà, tra cui elasticità, traspirabilità, termo-regolazione e impermeabilità, combinate alle credenziali ecologiche e sostenibili, essenziali per l'utilizzo sportivo. Le microplastiche vengono minimizzate. La lana va sempre più a soppiantare le performance del sintetico, entrando a far parte anche di settori un tempo preclusi».

Da quattro anni Woolmake veste i gondolieri in collaborazione con la boutique Duca D'Aosta, e Prada ha già forti legami con Venezia. Tutto ha giocato perché i gondolieri vestissero magliette e casacche dei velisti in gara. «Siamo felicissimi di continuare la collaborazione con Woolmake - commenta Andrea Balbi, presidente dell'associazione Gondolieri - Sarà un onore indossare queste nuove divise. In questo modo saremo totalmente green, con materiali naturali».

«Innovazione e tradizione si fondono perfettamente in questa nuova esclusiva partnership - conclude Magri - che fa leva sulle qualità tecniche e sostenibili della lana, creando una nuova eccezionale connessione altamente performante tra Luna Rossa Prada Pirelli e i Gondolieri di Venezia». «In fondo, gondola o vela, sempre di barca si tratta, ed il connubio non è così strano», termina Balbi.

Tullio Cardona

