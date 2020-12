L'ORDINANZA

MILANO È l'unico medicinale che ha assunto una valenza politica, perché usato dai presidenti Trump e Bolsonaro, sulla sua efficacia la scienza è ancora divisa e il 26 maggio l'Agenzia del farmaco ne ha sospeso l'autorizzazione. Ma ora un'ordinanza del Consiglio di Stato reintroduce l'idrossiclorochina nella lotta al Covid, purché prescritta da un medico e comunque esclusa dai rimborsi del sistema sanitario: in attesa dell'udienza di merito, a vincere il ricorso cautelare è stato un gruppo di camici bianchi fra cui il trevigiano Riccardo Szumski, medico di base a Santa Lucia di Piave.

MEDICINA TERRITORIALE

«La perdurante incertezza circa l'efficacia terapeutica dell'idrossiclorochina, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell'ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale», scrivono i giudici. È una decisione che «restituisce una giusta opportunità agli italiani, tenendo conto delle evidenza sui territori», afferma l'avvocato Erich Grimaldi che con la collega Valentina Piraino rappresenta i dottori. I quali sostengono che, in base agli studi clinici pubblicati su riviste internazionali accreditate, l'idrossiclorochina sarebbe efficace nella lotta contro il virus e lamentano la lesione della loro autonomia decisionale nel bloccare la prescrizione sotto la propria responsabilità ai pazienti curati a casa. Il Consiglio di Stato dà loro ragione: «Non deve essere trascurato a livello di salute pubblica, sul piano organizzativo e per il miglior funzionamento di tale servizio, che proprio la qui discussa efficacia dell'idrossiclorochina, quantomeno nel suo meccanismo immunomodulatorio-antiinfiammatorio, potrebbe consentire la cura domiciliare di moltissimi pazienti, sotto stretto controllo medico, e l'alleggerimento della pressione sui reparti di terapia intensiva e sub intensiva negli ospedali». La lotta contro il virus, sottolineano i magistrati, «oltre che con la prevenzione, deve essere condotta anzitutto sul piano della medicina territoriale e, quindi, con la somministrazione di una appropriata e sicura, precoce ed efficace terapia domiciliare, laddove possibile, e solo in via di extrema ratio nell'ambito ospedaliero, non in grado di reggere da solo, per evidenti limiti organizzativi, l'intera pressione della domanda sanitaria, che non esige solo di fronteggiare l'emergenza da SARS-CoV-2, ma anche la non rinviabile necessità di curare malattie altrettanto gravi come le patologie cardiache od oncologiche». Perciò spetta al medico di famiglia, «in scienza e coscienza», decidere di somministrare il farmaco. Del resto, «non vi sono contrarie ragioni di salute pubblica che sconsiglino l'impiego generalizzato, è usato ormai da molti anni, oltre che per la profilassi malarica, nella cura dell'artrite reumatoide e del lupus eritematoso, è facilmente reperibile e poco costoso». L'ordinanza è stata accolta con favore da chi è in prima linea: «Se abbiamo a disposizione un farmaco che può funzionare, abbiamo il diritto di decidere in responsabilità», sottolinea il segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale Silvestro Scotti.

Claudia Guasco

