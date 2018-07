I giudici al sindaco di Verona: riconosci i 2 padri di un bimbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAMIGLIEVENEZIA La Corte di appello di Venezia - competente su Verona - ha ordinato al sindaco della città scaligera Federico Sboarina di riconoscere i due padri di un bambino nato in Canada da una maternità surrogata. Tuttavia, il sindaco sta valutando di opporsi all'ordinanza. Alla Corte di appello si erano rivolti i genitori del piccolo. Il bambino è nato tre anni fa grazie alla gestazione per altri ed è stato concepito con il seme di uno dei due uomini (che si sono sposati sempre in Canada), e l'ovulo di una donatrice.La legge sulla...