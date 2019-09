I gioielli assicurati, 7 milioni alla famiglia reale del Qatar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RISARCIMENTOVENEZIA Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, che aveva prestato parte dei gioielli del suo tesoro privato per la mostra sui tesori del Maraja a palazzo Ducale, ieri non era parte civile. Ci hanno pensato i Lloyds di Londra a dargli ristoro per il furto di una spilla e un paio di orecchini di platino e diamanti spariti per sempre dagli occhi del mondo la mattina del 3 gennaio 2018 e da quel momento mai più ritrovati. I gioielli infatti erano assicurati e la nota compagnia assicurativa ha staccato...