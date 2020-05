LA RELIGIONE

VENEZIA I termoscanner frontali non ci sono, i termoscanner frontali non servono più. Ieri sera la Cei, Conferenza episcopale italiana, ha comunicato a tutti i vescovi che da domani è possibile celebrare i funerali in chiesa senza che sia più necessario misurare all'entrata la temperatura corporea delle persone, ammesse comunque fino a un numero massimo di 15. Nell'impossibilità di dotare le parrocchie degli strumenti digitali che, richiestissimi, non si trovano sul mercato, il governo ha tolto il loro utilizzo dalle condizioni perentorie poste giovedì scorso per la partecipazione alla celebrazione.

E nel frattempo sono state gettate le basi tra vescovi e governo per un'intesa sulle messe. Un accordo di massima «che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell'evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione con il popolo», ha annunciato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti: già per l'Ascensione o per la Pentecoste, cioè o il 24 o il 31 maggio.

IL CONFRONTO

Il tutto dopo che nel pomeriggio a palazzo Chigi è andato in scena un confronto tra la segreteria generale della Cei e il governo, presenti i componenti del Comitato tecnico scientifico, con la prima che ha spiegato che c'era l'oggettiva complessità per le parrocchie di dotarsi del termoscanner. Situazione che ieri in mattinata aveva spinto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia a comunicare ai sacerdoti di rinunciare alle esequie, ancorché ristrette ai congiunti, e di continuare con la modalità in uso negli ultimi due mesi, ossia la semplice benedizione in cimitero della bara al momento della sepoltura o prima della cremazione. Dal canto suo, il vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, si era sfogato: «Ci hanno gabbato. Abbiano il coraggio di dire alla gente che i morti se li portino in cimitero! Non infingimenti! Proibite e basta. Ho comunicato ai preti di fare come si è fatto in questi due mesi: cioè al cimitero. Toccherà al custode vigilare su chi, quanti e quali sono le condizioni di chi entra».

In tarda serata il cambio di rotta. «Il confronto ha fatto sì che venisse accolta la richiesta di superare la relativa indicazione», si legge nel comunicato diffuso dal segretario della Cei monsignor Stefano Russo. Ora sono consentite «le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (resta da capire cosa voglia dire all'esterno: anche sul sagrato o nel patronato della chiesa parrocchiale?). E ancora: spetta adesso ai parroci sensibilizzare «i fedeli a porre la massima responsabilità per non esporre se stessi e altri ad eventuali contagi», facendo «l'esplicita richiesta di rimanere a casa a quanti presentano una temperatura corporea oltre i 37,5°, di non accedere alla chiesa e di non partecipare alla celebrazioni esequiali in presenza di sintomi influenzali o quando vi sia stato contatto con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti».

Per quanto riguarda la distribuzione dell'Eucarestia «il ministro innanzitutto si disinfetti accuratamente le mani con disinfettante alcolico, indossi la mascherina, distribuisca la Comunione evitando che i fedeli si muovano dal posto, si disinfetti nuovamente le mani col disinfettante alcolico, tolga la mascherina e proceda alla purificazione dei vasi sacri».

Alvise Sperandio

