LA GIORNATA

BRUXELLES A un certo punto nel tardo pomeriggio, dopo che di ora in ora è stata sempre rinviata la riunione plenaria a 27 del Consiglio europeo, la presidente della Bce Christine Lagarde dichiara all'agenzia Reuters: «L'intesa tra i leader dovrebbe essere ambiziosa per dimensioni e composizione del pacchetto, in linea con quanto proposto dalla Commissione. Meglio concordare un progetto ambizioso, anche se ci vorrà un po' più di tempo. Spero che i leader siano d'accordo su qualcosa di ambizioso piuttosto che essere veloci». È il segnale che qualcosa non sta funzionando se già non bastasse che i 27 siano al terzo giorno di discussioni laceranti senza che si faccia strada un consenso.

I TEMPI

Così ci si avvia alla nottata, forse a un trascinamento stamattina. Il richiamo di Lagarde è serio: la Bce ha fretta di smettere di essere l'unico attore che tampona le crisi finanziarie ed economiche e teme che i mercati si accorgano anche loro che la Ue rischia di impallarsi.

Meglio prendersela un po' più calma e fare meglio, questo dice la Bce. Che teme che si sfili con troppa superficialità il gomitolo messo sul tavolo dalla Commissione e sostanzialmente difeso dal presidente Ue Michel. Ma preso di mira dai Frugali capeggiati dall'olandese Rutte e dall'austriaco Kurz. I «Frugali» questa volta sono cinque: oltre a Svezia e Danimarca, c'è la Finlandia che ha aderito di buon grado all'ultima proposta del fronte che sembra voler prendere le redini mollate dai britannici e diventare il polo del controcanto nella Ue: ridurre il volume finanziario di Next Generation Eu, il programma che comprende il Recovery Fund, da 750 miliardi a 700, metà sovvenzioni a fondo perduto, metà prestiti. Quota 500 (miliardi) per i trasferimenti agli stati su cui si fondava l'asse franco-tedesco in pezzi. Segno che Rutte vuole una discontinuità anche con Merkel, che nelle scorse settimane lo aveva pure accusato di «infantilismo». Tanto per dire del clima.

LE CIFRE

Di cifre se n'è sentite tante, uno scorrere verso il basso mentre per tutta la giornata è andata di scena una complicata girandola di incontri a tutti i livelli, fra tutti, in tutti i formati e schieramenti possibili, con i quattro mediatori che hanno rifatto il giro ogni paio d'ore. I 4 sono il presidente Ue Michel, von der Leyen per la Commissione, Merkel e Macron. Da quota 500 si è solo scesi: 450, 420, 375, infine 350. Non è detto che questa sia la cifra finale: ancora a tarda sera, indicavano fonti europee, un folto gruppo di leader, tra cui ovviamente Conte e Sanchez, ha posto la necessità di mantenere intatta l'ambizione dell'operazione salvataggio dell'economia europea. Viene evocata di nuovo quota 400. Poi la questione del voto all'unanimità chiesto dall'Olanda per bloccare gli esborsi a paesi che non fanno le riforme (leggasi Italia): lo scontro politico e anche sui ricaschi legali della questione è profondo.

LA MEDIAZIONE

Italiani e olandesi provano comporre un quadro con la Commissione per affrontare gli aspetti giuridici. La tensione è massima tra Conte e Rutte. Il premier italiano a un certo punto gli dice: «Se ora facciamo poco e tardi potrebbe servire più del doppio per evitare la distruzione del mercato unico, tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti ai cittadini europei».

Mai vista una situazione del genere, commenta il premier lussemburghese Battel. Riferendosi ai continui rilanci dei «Frugali» ma anche alla dura presa di posizione di Ungheria e Polonia sul rifiuto di qualsiasi legame tra accesso ai fondi europei e rispetto delle regole dello stato di diritto, altra questione bollente. «La Ue non è una drogheria dove si può scegliere ciò che si vuole, l'Europa è innanzitutto i valori che proteggiamo», dice Bettel. L'ungherese Orban, subito appoggiato dall'Italia da Matteo Salvini, attacca Rutte schierato con la stragrande maggioranza dei leader a sostegno del rispetto dello stato di diritto e gli dice: «Sei responsabile del caos». Non gli interessa la disputa sulla «governance» dei fondi; «Riguarda italiani e olandesi, noi comunque siamo con Roma». Un abbraccio pericoloso cercando alleati per usare la Ue come una drogheria.

Antonio Pollio Salimbeni

