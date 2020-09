Doveva essere una soluzione abitativa provvisoria per una parte dei 280mila sfollati provocati dal terremoto dell'Irpinia del 1980, invece i palazzi nati fatiscenti nel Parco Verde di Caivano - Comune di 37mila abitanti dell'hinterland napoletano - sono diventati la casa definitiva per circa seimila persone. In questo ghetto nel ghetto vivevano Michele Gaglione e la sorella Maria Paola, punita a morte per il suo legame con il trans Ciro. Palazzine divise da cortili che insieme costituiscono una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, la vendita di droga è un reddito sicuro per molti e il commercio a cielo aperto di ogni tipo di stupefacente spiega la coltre di omertà che ha coperto anche la vicenda di pedofilia e stupri su minori nella quale sono stati uccisi due bambini. Buttati di sotto, come acqua sporca. Tutti sapevano e tutti hanno taciuto pur di mandare via in fretta polizia e carabinieri accorsi per i piccoli Antonio Giglio nell'aprile 2013 e Fortuna Loffredo nel giugno 2014, precipitati giù dal settimo e ottavo piano di uno dei palazzoni dello Iacp del Parco Verde. Quando in un incidente stradale è morto il pm Federico Bisceglia che indagava su quelle cadute sospette, a Caivano hanno festeggiato con fuochi d'artificio. Per questi delitti, Raimondo Caputo è stato condannato all'ergastolo e a dieci anni la sua ex compagna, Marianna Fabozzi, madre di una delle vittime. È in questo ambiente che sono cresciuti i fratelli Gaglione, ma anche questo non basta a spiegare l'ultimo dramma del ghetto.

