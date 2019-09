I franchi tiratori rosso-gialli salvano il forzista Sozzani Sospetti e accuse incrociate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA E' nello scrutinio segreto il primo inciampo della nuova maggioranza a tre gambe. La Camera vota contro gli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Diego Sozzani, accusato di finanziamento illecito ai partiti. Grazie all'anonimato, si ribalta l'esito che sarebbe stato naturale conseguenza delle dichiarazioni di voto. Sia il M5S che il Pd - come già successo in giunta - in aula avevano infatti sostenuto di essere a favore, mentre Leu aveva lasciato libertà di coscienza e la destra compatta si era espressa contro....