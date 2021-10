Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FONDIROMA Arrivano 2,8 miliardi del Pnrr per finanziare 159 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentati da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Il decreto firmato ieri dal ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, assegna i fondi per attuare il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), il 40% dei quali destinato al Sud. Gli interventi sono...