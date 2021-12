Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Allarme rosso dei costruttori dell'Ance sul Pnrr. Non perché le risorse messe a disposizione dal ministero delle Infrastrutture siano insufficienti, anzi il dicastero guidato da Enrico Giovannini è in anticipo sulle riforme e ha praticamente completato la sua missione, allocando il 99% delle risorse. In ritardo sono i bandi di gara per trasformare in cantieri i soldi stanziati. «Il Mims - dice l'ingegnere Gioia Gorgerino, vice...