I due tavoli di FI: con la Lega e contro

IL CASOROMA Salvini dice: prima la data del voto poi le alleanze. Berlusconi sostiene: prima l'accordo poi il resto. La partita a scacchi è già cominciata e le prime mosse si vedranno già nelle conferenze dei capigruppo di Senato e Camera, lunedì e martedì. L'ordine partito da Arcore ai suoi presidenti è di far valere il peso parlamentare azzurro, insomma di «tirarsela un po'». Perché è vero che l'ex premier ha già dichiarato un paio di volte di non avere intenzione di partecipare ad altre maggioranze parlamentari, così come è...