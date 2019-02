I due arrestati stavano progettando di nascondersi da parenti in Sicilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Chi ha dato la copertura a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i banditi del villaggio San Giorgio di Acilia che hanno sparato «per errore» contro Manuel Bortuzzo quel sabato notte in via Menandro all'Axa? Su questo si sta concentrando ora l'inchiesta della Squadra Mobile di Roma. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete criminale che ha dato ospitalità ai due sicari nelle ore successive all'agguato. I due, secondo quanto stanno appurando gli inquirenti, avrebbero pagato la retta per la latitanza. Soldi in cambio di un...