ROMA Un 78enne di Sesto San Giovanni, che i sanitari sperano sia una falso positivo, e un 71enne di Mediglia. Entrambi non sarebbero mai andati in Cina, ma sarebbero risultati ai positivi primi test del Covid-19. Soprattutto entrambi si dicono incapaci di spiegare come l'hanno contratto. L'emergenza coronavirus colpisce direttamente anche Milano. Città, che prima di sapere di questi casi, aveva annunciato per domani la chiusura del Tribunale o sospeso tutte le gare di calcio giovanile ed amatoriale.

Infondo poco importa che i due malati ricoverati negli ospedali meneghini (per la precisione il San Raffaele e il Sacco) siano residenti nella Provincia. Non fosse altro perché - mai come in questo territorio rispetto al resto d'Italia - l'hinterland gravita totalmente sul capoluogo lombardo. E Milano in queste ore appare indifendibile, incapace di evitare nuovi casi, nonostante i controlli che si stanno svolgendo nelle stazioni come negli aeroporti o nonostante, qui come in tutto il Paese, siano stati bloccati i voli da e per Pechino. Anche perché ogni anno entrano dall'estero - per diletto e per business - quasi 7 milioni di persone. Ed è la porta sud dell'Europa mediterranea, tra le grandi fiere come quella del mobile e gli atenei in collegamento con i Politecnici di tutto il mondo.

Qui è presente la più antica comunità cinese d'Italia, in zona Paolo Sarpi, dove vivono 29mila persone, più delle 21mila di Prato o delle 19mila dell'Esquilino. Soprattutto la Capitale morale è una piazza molto allettante per gli investimenti dal Far east: i cinesi hanno messo le mani su uno dei simboli dell'imprenditoria meneghina come la Pirelli o sulle squadre di calcio milanese, i giapponesi si sono presentati nell'agosto di due anni fa nella locale city per comprare attraverso le banche milanesi 2,6 miliardi di Btp.

La notizia dei due casi sotto la Madunina si è saputa in tarda serata. Prima è toccato al sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, annunciare che nel suo comune era stato registrato un contagio - il quarantaseiesimo in tutta la Lombardia - da coronavirus. Ha spiegato che si tratta di un uomo di 78 anni, ricoverato una settimana fa all'ospedale San Raffaele di Milano. A quanto si sa, l'anziano si è presentato, e accompagnato dai parenti, al nosocomio fondato da Luigi Verzè, lamentando febbre e problemi respiratori. Il primo test hanno confermato la malattia, il secondo ha dato esito negativo. Si aspetta il tampone di domani per avere una risposta definitiva. La moglie è ricoverata con lui, ma subito sono stati sottoposti al periodo di sorveglianza parenti e amici che l'anziano ha frequentato negli ultimi giorni. Da quanto trapela, le sue condizioni non sarebbero gravi. Ora però i medici stanno ricostruendo tutti gli spostamenti fatti dall'uomo, soprattutto per capire - come ha raccontato il sindaco Di Stefano - di stabilire - «se abbia avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Come il podista 38enne di Codogno, considerato fino a poche ore fa il paziente zero.

Stessa dinamica e stesse domande per il 71enne residente a Mediglia che si sarebbe presentato da solo all'ospedale di Melegnano e poi è stato portato al Sacco di Milano, chiedendo aiuto ai sanitari perché non si sentiva bene. Anche in questo caso il primo test avrebbe confermato il contagio. L'uomo, messo subito in isolamento, sarebbe in discrete condizioni e sarà trasferito al San Matteo di Pavia. Anche in questo i sanitari hanno iniziato a ricostruire i movimenti delsettantenne e a contattare i parenti e gli amic, iniziando le procedure per avviare il periodo di sorveglianza. A quanto si fa sapere, il 71enne non avrebbe saputo spiegare come aveva contratto la malattia.

