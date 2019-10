CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DUBBITRIESTE «Una tragica fatalità, chi poteva pensare che due ladri di motorino potessero essere dei killer?». È tutta in questa frase la dinamica della tragedia che si è consumata nella Questura di Trieste. Due uomini vengono portati negli uffici di polizia per un controllo di routine e non sono ammanettati, perché ancora il reato non gli è stato formalmente contestato, ma soprattutto si tratta di un reato lieve. Si sospetta che possano essere gli autori della rapina di uno scooter. Uno di loro è psicolabile. LA DINAMICA Quando uno...