I dubbi del leghista: «Pretendo lealtà» Pressing dei suoi: mantieni l'immunità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA Davanti ai giornalisti, durante la cerimonia di consegna di un immobile confiscato nella periferia della Capitale, Matteo Salvini ostenta sicurezza: «Non ho bisogno di protezione. Altri chiedevano l'immunità perché rubavano, io ho applicato la legge da ministro e ritengo di aver applicato anche la Costituzione che prevede che la difesa della patria sia un sacro dovere di ogni cittadino. Se dovrò essere processato per questo sarà il Senato a deciderlo». In privato, però, sono in molti in queste ore (big del Carroccio,...