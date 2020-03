I donatori di voce si sono messi a disposizione anche dei malati di coronavirus e degli altri ricoverati in una ventina di ospedali di Venezia, Treviso, Padova e Rovigo, oltre che per gli anziani ospitati nelle case di riposo e impossibilitati ad uscire in questo periodo di emergenza sanitaria, e per gli studenti che sono a casa da scuola. Un centinaio di ragazzi e ragazze volontari, studenti dei licei del territorio, leggono libri e li registrano perché, chi non riesce a leggerli, possa invece ascoltarli. Il servizio, nato per aiutare ipovedenti, dislessici e coloro che presentano altre forme di disabilità, è completamente gratuito ed è offerto dal Lions Club San Donà di Piave e dal Distretto 108Ta3. Per ascoltare i libri non c'è bisogno di apparecchi fissi, perché basta un tablet o un cellulare sul quale installare l'App Libro Parlato Lions che si può scaricare da Apple Store o da Android: per ora si trovano 15 mila libri di narrativa, poesia, libri per ragazzi, saggistica e manualistica in lingua italiana, ma entro la primavera, grazie all'inserimento di audiolibri in lingua originale, sarà possibile ascoltare quasi 50 mila titoli in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese.

In queste settimane gli oltre cento donatori di voce, tra ragazzi e ragazze in particolare dei licei Galileo Galilei, Montale e San Luigi di San Donà di Piave, hanno approfittato della chiusura delle scuole per incrementare la loro opera di volontariato e per essere più vicini a chi ha bisogno non solo di cure mediche ma di solidarietà e aiuto psicologico: «Tutte le attività sono state potenziate, affinché un importante aumento dei titoli disponibili soddisfi le esigenze di chi si trova ricoverato nelle strutture sanitarie o sia costretto nella propria abitazione - spiega Andrea Mazzanti, coordinatore del Service del Lions -. La gestione è ad opera di soli volontari Lions, senza il ricorso ad organizzazioni esterne con personale dipendente, senza necessità di una sede fissa: insomma è lo smart-working di cui si parla tanto in questi giorni, e per noi è la prassi consolidata, e la garanzia di un servizio che cresce quotidianamente adattandosi alle esigenze dell'utenza».

I donatori di voce, oltretutto, possono guadagnare crediti formativi anche a scuole chiuse. Chi volesse unirsi a loro può ottenere informazioni accedendo al sito www.applibroparlatolions.it o scrivendo una mail a coordinatori@applibroparlatolions.it. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

