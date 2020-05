I DISPOSITIVI

VENEZIA Mascherine a 50 centesimi, il dibattito continua in Veneto. «È necessario che il Governo copra la differenza di costo per le farmacie che ci rimettono dice il presidente Luca Zaia ma è fondamentale che le mascherine siano in distribuzione per i cittadini. È un'industria strategica per il nostro Paese, quindi l'esecutivo deve dare aiuti alle aziende che producono». Intanto dall'11 maggio saranno a disposizione delle imprese 50 milioni di euro a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli strumenti di protezione. È questo l'intervento attivato da Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del ministero dell'Economia). «Iniziativa lodevole negli intenti, decisamente meno nella sua messa in pratica commenta il vice presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion . Per i Dpi abbiamo calcolato che un'azienda spende una media giornaliera di più di 60 euro a dipendente. In pochi però beneficeranno dei rimborsi: la cifra messa a disposizione è del tutto insufficiente, e per accedere a queste risorse è possibile che le imprese debbano affidarsi a una lotteria attraverso un sistema che di fatto ha gli effetti di un click day».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA